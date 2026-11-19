RADAR BOGOR – Skutik perkotaan dengan tampilan sporty dan fitur digital semakin mendapat perhatian di pasar otomotif.

Aprilia menjawab kebutuhan tersebut melalui pembaruan SXR 125, skuter matic asal Italia yang kini dibekali panel instrumen TFT berwarna berukuran 5 inci.

Model ini menawarkan perpaduan desain agresif khas Aprilia dengan kepraktisan untuk penggunaan sehari-hari.

Advertisement Meski mengusung kapasitas mesin relatif kecil, SXR 125 tetap membawa sejumlah kelengkapan yang memberikan kesan premium, mulai dari lampu LED hingga fitur konektivitas smartphone.

Dikutip dari kanal YouTube @expo-MotoTV, Aprilia SXR 125 menjadi salah satu upaya pabrikan Italia tersebut memperkuat pilihan skutik di kelas 125 cc.

Selain desain bodinya yang sporty, motor ini juga mempertahankan dek rata dan ruang penyimpanan untuk menunjang mobilitas perkotaan.

Mesin 125 Cc dengan Tenaga 10,6 Hp

Aprilia SXR 125 menggunakan mesin satu silinder empat langkah berkapasitas 125 cc yang mengandalkan sistem pendingin udara.

Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum 7,8 kW atau setara sekitar 10,6 hp pada putaran 7.400 rpm.

Karakter tenaga yang ditawarkan diarahkan untuk menunjang kebutuhan berkendara di kawasan perkotaan.

Kondisi lalu lintas yang padat, dengan aktivitas berhenti dan kembali berakselerasi, menjadi salah satu kebutuhan yang diperhitungkan dalam pengembangan skutik ini.