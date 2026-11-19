RADAR BOGOR – Pengendara sepeda motor perlu mewaspadai kondisi ketika putaran mesin tiba-tiba meningkat saat setang kemudi dibelokkan.

Gejala ini bisa membuat motor melaju lebih cepat tanpa adanya perintah dari tuas gas sehingga berisiko mengganggu kendali kendaraan.

Masalah tersebut bisa dialami motor bebek seperti Honda Supra X 125, terutama setelah dilakukan penggantian kabel gas.

Advertisement Ketika setang berada dalam posisi lurus, putaran mesin mungkin masih terlihat normal. Namun, saat kemudi diarahkan ke kiri atau kanan, RPM justru mengalami kenaikan.

Kondisi seperti ini kerap membuat pemilik motor menduga adanya masalah pada karburator, misalnya kotor atau katup gas yang tersangkut.

Padahal, penyebabnya juga bisa berasal dari pemasangan jalur selongsong kabel gas yang kurang tepat sehingga kabel tertarik ketika setang digerakkan.

Melalui kanal YouTube Roni Motor 354, dibagikan pengalaman memperbaiki Honda Supra X 125 yang mengalami gejala RPM meningkat saat setang dibelokkan ke kiri. Berikut penjelasan mengenai penyebab dan cara memeriksanya.

1. RPM Mesin Meningkat Ketika Setang Diputar

Gejala putaran mesin naik sendiri saat setang dibelokkan bukan persoalan yang bisa diabaikan.

Kondisi tersebut dapat membuat pengendara kesulitan mengontrol kecepatan, khususnya ketika harus bermanuver di jalan ramai atau melewati gang sempit.

Pada kondisi normal, putaran langsam mesin seharusnya tidak berubah hanya karena setang digerakkan ke kiri maupun kanan.