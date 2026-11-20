RADAR BOGOR – Indonesia International Motor Show atau IIMS 2027 bakal hadir dengan sejumlah pembaruan untuk memberikan pengalaman berbeda bagi pecinta otomotif.

Pameran otomotif tahunan ini tidak hanya menawarkan deretan kendaraan dan teknologi terbaru, tetapi juga menghadirkan berbagai program interaktif, promo transaksi, hingga area pengujian kendaraan yang lebih luas.

Dyandra Promosindo selaku penyelenggara memastikan IIMS 2027 akan berlangsung pada 29 April hingga 9 Mei 2027 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Dalam penyelenggaraan mendatang, total area yang akan dimanfaatkan mencapai 165.573 meter persegi (sqm).

Advertisement Berbagai inovasi disiapkan untuk menjawab perkembangan industri otomotif yang semakin dinamis.

Mulai dari transformasi teknologi, perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen, hingga kompetisi pasar yang semakin ketat.

IIMS 2027 juga tidak sekadar menjadi tempat bagi produsen untuk memperkenalkan produk serta teknologi otomotif terbaru.

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Pameran ini dikembangkan menjadi ruang kolaborasi yang mampu memberikan manfaat lebih luas bagi pengunjung, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan industri otomotif.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung, mengatakan perkembangan industri otomotif saat ini membutuhkan inovasi dan wadah kolaborasi yang dapat mempertemukan berbagai kepentingan dalam satu ekosistem.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga eksistensi dan relevansi IIMS di tengah perubahan industri sekaligus menghadirkan konsep pameran yang semakin menarik dan interaktif.

"Di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi yang kita hadapi bersama, termasuk fluktuasi nilai tukar dan dinamika pasar keuangan, kami baru menerima laporan bahwa industri kendaraan roda empat mengalami pertumbuhan sebesar 19,7 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025," ujarnya dalam acara peluncuran program IIMS 2027 di Jakarta, Jumat 13 November 2026.