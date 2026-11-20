RADAR BOGOR – Motor listrik kini tidak hanya dikembangkan untuk menunjang mobilitas pribadi, tetapi juga mulai menyasar kebutuhan transportasi dan operasional usaha.

Salah satu model yang menawarkan konsep tersebut adalah Ofero Carria 1, kendaraan listrik multifungsi yang mengutamakan kapasitas angkut, kepraktisan, serta efisiensi penggunaan.

Ofero Carria 1 hadir untuk konsumen yang membutuhkan kendaraan harian sekaligus alat transportasi penunjang bisnis, seperti pengiriman barang dan kegiatan operasional lainnya.

Advertisement Mengusung konsep utility, motor listrik ini dibekali sejumlah fitur fungsional, termasuk sistem dua baterai bawaan yang menjadi salah satu daya tarik utamanya.

Dikutip dari kanal YouTube @GusAlii, Ofero memasarkan Carria 1 dengan harga Rp29.999.000 berstatus off the road.

Harga tersebut diumumkan bersamaan dengan dibukanya pemesanan secara nasional pada November 2026.

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Ofero Carria 1 Menggunakan Dua Baterai Semi Solid Lithium

Sektor baterai menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan Ofero Carria 1. Motor listrik ini menggunakan dua baterai berteknologi Semi Solid Lithium yang sudah termasuk dalam paket pembelian kendaraan.

Untuk mempercepat proses pengisian daya, Ofero turut menyematkan teknologi fast charging dengan kemampuan pengisian hingga 60 ampere.

Berdasarkan informasi dari perusahaan, pengisian daya kedua baterai hingga mencapai kapasitas penuh hanya membutuhkan waktu sekitar satu jam.

Kehadiran dua baterai tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan mobilitas yang lebih intensif, terutama bagi pengguna yang mengandalkan kendaraan untuk menunjang pekerjaan dan kegiatan usaha.