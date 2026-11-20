RADAR BOGOR – Mencari SUV premium Eropa keluaran lama dengan kondisi terawat dan jarak tempuh rendah menjadi tantangan tersendiri di pasar mobil bekas.

Namun, sebuah BMW X1 lansiran 2011 berhasil menarik perhatian karena memiliki kondisi yang tergolong istimewa untuk kendaraan berusia sekitar 15 tahun.

Seperti diulas melalui kanal YouTube Ivan k auto, BMW X1 bermesin 1.800 cc berkelir hitam tersebut tercatat baru menempuh perjalanan sekitar 43.000 kilometer.

Advertisement Angka odometer yang relatif rendah ini menjadi salah satu daya tarik utama, terlebih kondisi eksterior, interior, hingga sektor mesinnya masih terlihat terjaga.

Mobil SUV kompak asal Jerman tersebut juga memiliki sejumlah nilai tambah, mulai dari cat bodi orisinal, penggunaan ban Michelin baru, kaca film premium, hingga riwayat servis resmi yang terdokumentasi.

BMW X1 2011 Berstatus Buyback, Ini Alasan Pemilik Melepasnya

Advertisement Ada cerita menarik di balik keberadaan BMW X1 2011 tersebut. Unit berwarna hitam ini merupakan kendaraan berstatus buyback, yakni mobil yang dibeli kembali oleh pihak showroom dari pemilik sebelumnya yang berada di luar kota.

Selama digunakan pemilik terdahulu, kendaraan ini ternyata tidak terlalu sering diajak bepergian.

Mobil lebih banyak digunakan untuk menunjang aktivitas jarak dekat oleh sang istri sehingga akumulasi kilometer selama bertahun-tahun tergolong rendah.

Keputusan pemilik sebelumnya untuk menjual kembali BMW X1 tersebut bukan disebabkan persoalan kerusakan atau gangguan teknis.

Faktor kenyamanan dan kebiasaan berkendara justru menjadi pertimbangan utama.