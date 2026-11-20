RADAR BOGOR – Jangan buru-buru melanjutkan perjalanan ketika lampu indikator aki pada dashboard mobil tetap menyala meskipun mesin sudah dihidupkan.

Kondisi ini bisa menjadi pertanda sistem pengisian listrik mengalami gangguan sehingga aki tidak mendapatkan suplai daya sebagaimana mestinya.

Masalah tersebut perlu segera ditangani karena sistem kelistrikan memiliki peran penting dalam mendukung kerja berbagai komponen kendaraan.

Advertisement Jika dibiarkan, gangguan pengisian aki dapat menyebabkan performa mobil menurun, sejumlah perangkat elektronik tidak berfungsi optimal, bahkan berujung pada mesin mati atau mogok di tengah perjalanan.

Dikutip dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, komponen yang bertanggung jawab mengisi ulang daya aki ketika mesin bekerja adalah alternator atau dikenal juga sebagai dinamo ampere.

Apabila komponen tersebut mengalami kerusakan atau tidak mampu menghasilkan arus listrik secara optimal, sistem kendaraan akan mendeteksi adanya ketidaknormalan kelistrikan.

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Kondisi inilah yang dapat menyebabkan lampu indikator aki tetap menyala pada dashboard.

Kenali Gejala Alternator Mobil Mengalami Kerusakan

Alternator memiliki fungsi penting untuk menghasilkan energi listrik sekaligus mengisi ulang aki ketika mesin kendaraan hidup. Ketika kinerjanya terganggu, kebutuhan listrik berbagai komponen mobil berpotensi tidak terpenuhi.

Dampaknya bisa dirasakan melalui sejumlah gejala. Salah satunya mesin terasa tersendat atau berebet karena suplai listrik untuk sensor dan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Selain itu, respons kendaraan juga dapat mengalami penurunan sehingga tarikan mesin terasa lebih berat.