RADAR BOGOR – Putaran mesin Honda CB150R tiba-tiba melonjak meskipun tuas gas sudah dilepaskan?

Kondisi yang dikenal dengan istilah gas mbandang ini bisa menjadi tanda adanya gangguan pada sistem pengaturan udara mesin injeksi, salah satunya Idle Air Control Valve (IACV).

Masalah tersebut membuat putaran mesin atau RPM sulit kembali ke posisi langsam normal. Akibatnya, mesin tetap meraung meskipun pengendara tidak menarik gas.

Advertisement Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan berkendara, terutama ketika motor digunakan di tengah kemacetan.

Salah satu model yang dapat mengalami gejala tersebut adalah Honda CB150R dengan kode mesin K15.

Banyak pemilik motor awalnya menduga gangguan berasal dari kabel gas yang macet, terjepit, atau tidak kembali sempurna.

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Padahal, penyebabnya juga bisa berasal dari katup pengatur udara langsam atau IACV yang mengalami penumpukan kotoran sehingga pergerakannya terganggu.

Kanal YouTube KIKIK REZKYOTOMOTIF membagikan panduan penanganan masalah gas mbandang pada Honda CB150R K15.

Berikut penjelasan mengenai gejala, fungsi IACV, penyebab kerusakan, hingga tahapan membersihkan komponen tersebut.

1. RPM Honda CB150R Naik Sendiri meski Gas Dilepas

Salah satu tanda gangguan pada sistem langsam dapat diketahui ketika sepeda motor berhenti dalam posisi netral.