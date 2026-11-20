RADAR BOGOR – Triumph menghadirkan pembaruan besar pada lini naked sport andalannya melalui Street Triple 798 RS model 2027.

Motor generasi terbaru ini mengusung mesin tiga silinder berkapasitas 798 cc yang dikembangkan dengan membawa pengalaman teknologi Triumph selama menjadi pemasok mesin eksklusif ajang Moto2.

Mengutip kanal YouTube @gravelandroad, perubahan pada Triumph Street Triple 798 RS 2027 tidak hanya menyentuh sektor dapur pacu.

Advertisement Pabrikan asal Inggris tersebut juga membekali motor ini dengan rangka aluminium anyar, peningkatan performa, serta teknologi elektronik yang semakin modern.

Triumph mengklaim Street Triple 798 RS terbaru sebagai model paling bertenaga sekaligus paling ringan yang pernah hadir dalam keluarga Street Triple.

Mesin Baru 798 cc, Tenaga Tembus 133 HP

Advertisement Sektor mesin menjadi salah satu pembaruan utama pada Triumph Street Triple 798 RS 2027.

Motor ini kini menggunakan mesin tiga silinder segaris berkapasitas 798 cc, dengan konfigurasi DOHC 12 katup serta sistem pendingin cairan.

Dari dapur pacu tersebut, Street Triple 798 RS mampu menghasilkan tenaga maksimum 135 PS atau setara sekitar 133 hp pada putaran 11.500 rpm. Adapun torsi puncaknya mencapai 86 Nm yang tersedia pada 9.250 rpm.

Pengembangan mesin terbaru ini tidak terlepas dari pengalaman Triumph di ajang Moto2. Sejak 2019, Triumph dipercaya menjadi pemasok mesin eksklusif untuk kompetisi balap tersebut.

Sejumlah bagian mesin mendapatkan penyempurnaan, antara lain sistem katup, profil camshaft, saluran udara masuk, ruang pembakaran, hingga sistem knalpot.