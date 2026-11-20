RADAR BOGOR – Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G Hybrid 2026 mendapat sejumlah pembaruan yang membuat varian hybrid paling terjangkau ini semakin menarik untuk dipertimbangkan.

Meski kenaikan harganya disebut hanya sekitar Rp100 ribu, Toyota menghadirkan beberapa fitur baru, mulai dari panel instrumen Full LCD, spion lipat otomatis, hingga teknologi pengendalian kendaraan dari jarak jauh.

Penyegaran tersebut menjadi perhatian karena menyasar berbagai aspek, terutama kenyamanan dan teknologi di dalam kabin.

Advertisement Berdasarkan ulasan kanal YouTube Kacamata Andi Pras, pembaruan Innova Zenix G Hybrid model 2026 memberikan tambahan fitur yang sebelumnya belum tersedia pada varian ini.

Eksterior Innova Zenix G Hybrid 2026, Velg Kini 17 Inci

Dari sisi tampilan depan, Toyota tidak melakukan perubahan desain yang berarti. Gril bermotif sarang lebah berwarna abu-abu masih dipertahankan, lengkap dengan logo Toyota berlapis satin chrome dan aksen krom pada bagian bawah.

Advertisement Sistem pencahayaan juga tetap menggunakan lampu utama LED multireflektor serta lampu senja LED.

Namun, sebagai varian paling rendah, tipe ini belum dilengkapi lampu kabut maupun kamera depan.

Penyegaran justru lebih terlihat pada bagian samping. Toyota kini membekali Innova Zenix 2.0 G Hybrid 2026 dengan velg berukuran 17 inci yang dipadukan ban profil 215/60.

Ukuran tersebut lebih besar dibandingkan velg 16 inci yang digunakan model sebelumnya.

Kesan sporty juga diperkuat melalui penggunaan rumah spion berwarna hitam mengilap atau black glossy.