Kompresor AC Mobil Tidak Mau Cut Off, Kenali 10 Penyebab dan Cara Mengatasinya
RADAR BOGOR – Pernah mengalami kompresor AC mobil yang terus bekerja meski suhu kabin sudah terasa dingin?
Kondisi ketika kompresor tidak berhenti atau cut off secara otomatis ini perlu mendapat perhatian.
Jika dibiarkan, kinerja sistem pendingin bisa terganggu, konsumsi bahan bakar berpotensi meningkat, dan sejumlah komponen AC mobil dapat menerima beban kerja lebih berat.
Berdasarkan panduan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, kompresor AC mobil yang terus berputar bisa disebabkan oleh berbagai masalah.
Gangguan tersebut dapat berasal dari sistem pengontrol suhu, sensor tekanan, komponen kelistrikan, hingga sirkulasi udara dan jumlah refrigeran atau freon.
Karena itu, pemilik kendaraan perlu mengetahui sejumlah faktor yang dapat menyebabkan kompresor AC tidak mau berhenti bekerja agar penanganannya bisa dilakukan dengan tepat.
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Penyebab Kompresor AC Mobil Tidak Mau Cut Off
Ada beberapa komponen yang perlu diperiksa ketika kompresor AC terus bekerja tanpa mengalami pemutusan otomatis.
Pertama, sensor AC mengalami kerusakan. Sensor memiliki peran penting dalam membaca kondisi suhu dan memberikan informasi kepada sistem pengendali.
Ketika sensor bermasalah, perintah untuk menghentikan kerja kompresor bisa tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kedua, pressure switch tidak bekerja normal. Komponen ini bertugas membaca tekanan refrigeran di dalam sistem AC.
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