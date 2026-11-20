RADAR BOGOR – Sepeda motor injeksi yang tiba-tiba mengalami peningkatan konsumsi bensin, disertai tarikan mesin tersendat, bisa menjadi tanda adanya gangguan pada sistem pembakaran.

Salah satu komponen yang perlu diperiksa adalah sensor oksigen atau O2 sensor, perangkat yang berperan penting dalam mengatur campuran udara dan bahan bakar.

Gejala kerusakan biasanya tidak hanya ditandai mesin brebet ketika gas diputar. Pengendara juga mungkin mencium aroma bensin mentah dari knalpot, sementara bagian ujung pipa terlihat menghitam akibat penumpukan jelaga.

Advertisement Kondisi tersebut kerap membuat pemilik kendaraan langsung mencurigai busi atau injektor.

Padahal, gangguan pada sensor oksigen juga dapat memengaruhi kinerja mesin dan efisiensi bahan bakar.

Kanal YouTube Anton Kharisma membagikan penjelasan mengenai fungsi O2 sensor pada sepeda motor injeksi, termasuk Honda CBR150R.

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Pembahasan tersebut mencakup tanda-tanda kerusakan, penyebab gangguan, hingga langkah pemeriksaan dan perawatannya.

1. Mesin Brebet dan Bensin Lebih Cepat Habis

Salah satu tanda yang dapat muncul ketika sistem pembakaran motor injeksi bermasalah adalah penurunan performa mesin.

Motor terasa tersendat atau brebet saat pengendara memutar gas, terutama ketika mesin berada pada putaran menengah.

Gejala lainnya terlihat dari konsumsi bahan bakar yang meningkat. Bensin terasa lebih cepat habis dibandingkan pemakaian normal, bahkan terkadang muncul bau bahan bakar yang belum terbakar sempurna dari ujung knalpot.