RADAR BOGOR – Persaingan motor adventure kelas menengah bakal semakin menarik dengan hadirnya Moto Morini Camel terbaru.

Diperkenalkan dalam ajang EICMA 2026, Moto Morini Camel membawa nama legendaris Camel yang pernah populer pada era 1980-an, sekaligus menawarkan kemampuan berkendara di jalan beraspal hingga medan off-road.

Moto Morini Camel terbaru mengandalkan mesin parallel-twin berkapasitas 670 cc.

Advertisement Selain menawarkan tenaga yang cukup besar, motor ini juga dibekali kaki-kaki berkarakter petualang, suspensi dengan jarak travel panjang, serta teknologi elektronik modern untuk menunjang kenyamanan dan kontrol berkendara.

Dikutip dari kanal YouTube @ScChannelBG, kehadiran model anyar ini menjadi bentuk penghormatan terhadap Moto Morini Camel generasi terdahulu.

Motor tersebut dikenal sebagai salah satu model enduro dua silinder yang memiliki sejarah keterkaitan dengan reli Paris-Dakar pada dekade 1980-an.

Mesin Parallel-Twin 670 cc Hasilkan Tenaga 81,5 HP

Salah satu sektor yang menjadi andalan Moto Morini Camel terbaru adalah jantung pacunya.

Motor adventure ini menggunakan mesin dua silinder segaris berkapasitas 670 cc, dilengkapi sistem pendingin cairan dan konstruksi DOHC.

Dari konfigurasi tersebut, mesin mampu memuntahkan tenaga maksimal hingga 81,5 hp pada putaran 10.000 rpm. Sementara itu, torsi puncaknya mencapai 70 Nm yang tersedia pada 7.000 rpm.

Seluruh tenaga disalurkan melalui transmisi manual untuk mendukung kebutuhan berkendara di berbagai karakter jalan, mulai dari lintasan aspal hingga jalur tanah.