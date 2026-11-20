RADAR BOGOR – Daihatsu New Sigra 1.2 R AT 2026 hadir dengan sejumlah pembaruan yang membuat mobil keluarga berkapasitas tujuh penumpang ini terlihat lebih modern.

Meski kenaikan harga Daihatsu New Sigra hanya berkisar Rp2 jutaan dibandingkan model terdahulu, penyegaran yang diberikan mencakup tampilan eksterior, nuansa interior, hingga peningkatan fitur hiburan.

Berdasarkan ulasan kanal YouTube Kacamata Andi Pras, pembaruan pada Daihatsu New Sigra 2026 menjadi daya tarik tersendiri di tengah persaingan mobil Low Cost Green Car (LCGC) di Indonesia.

Advertisement Salah satu peningkatan penting terdapat pada head unit yang kini mendukung konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay.

Penyegaran tersebut membuat Daihatsu New Sigra 1.2 R AT tidak hanya menawarkan tampilan lebih sporty, tetapi juga menghadirkan pengalaman berkendara yang semakin praktis untuk kebutuhan keluarga.

Tampilan Depan Lebih Sporty dengan Aksen Merah

Advertisement Perubahan eksterior Daihatsu New Sigra 1.2 R AT 2026 dapat langsung dikenali dari bagian depannya.

Gril berukuran lebar dengan ornamen hitam mengilap atau black glossy masih dipertahankan, tetapi kini mendapatkan tambahan lis merah di bagian bawah.

Aksen tersebut memberikan sentuhan sporty yang lebih kuat pada tampilan mobil keluarga ini.

Sementara itu, sektor penerangan tetap mengandalkan lampu utama LED multireflektor yang dipadukan dengan lampu kabut berbingkai black glossy.

Beralih ke bagian samping, pembaruan terlihat pada penggunaan desain velg baru berukuran 14 inci dengan kombinasi warna two-tone polish. Velg tersebut dipadukan dengan ban berukuran 175/65.