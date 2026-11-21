RADAR BOGOR – Pasar otomotif di wilayah Bogor menunjukkan tren pemulihan sepanjang 2026. Setelah mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir, penjualan kendaraan di Kota dan Kabupaten Bogor kini tumbuh hingga 22 persen.

Kepala Cabang Astra Daihatsu Pajajaran dan Cibinong, Sugeng Wiharyanto, mengatakan kebangkitan pasar otomotif juga terlihat di tingkat Jawa Barat. Menurutnya, rata-rata pertumbuhan pasar otomotif di Jawa Barat mencapai sekitar 15 persen per bulan sepanjang tahun ini.

Sementara itu, pasar otomotif di wilayah Bogor mencatat penjualan sekitar 2.051 unit per bulan. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 22 persen sepanjang 2026.

"Kami sangat bersyukur di tahun 2026 ini terjadi kenaikan penjualan otomotif secara total sebanyak 22 persen atau kurang lebih mencapai 2.051 unit per bulan," ujar Sugeng dalam kegiatan Media Gathering Astra Daihatsu Cabang Pajajaran Bogor yang berlangsung di The Teras Dara Restaurant & Lounge, Sabtu malam 21 November 2026.

Ia menjelaskan, total penjualan kendaraan di wilayah Bogor saat ini berada di kisaran 2.051 unit per bulan. Kondisi tersebut menunjukkan pasar mulai kembali bergerak setelah beberapa tahun mengalami tekanan.

Advertisement Untuk merek Daihatsu sendiri, penjualan di wilayah Bogor mengalami peningkatan sekitar 7 persen dengan rata-rata transaksi mencapai 279 unit setiap bulan.

Menurut Sugeng, kendaraan komersial dan mobil keluarga dengan harga ekonomis masih menjadi penopang utama penjualan Daihatsu. Kedua kategori tersebut memberikan kontribusi sekitar 31 hingga 34 persen terhadap total penjualan.

Besarnya kontribusi kendaraan komersial juga memperlihatkan bahwa kebutuhan sarana transportasi untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat masih cukup tinggi. Segmen ini dinilai memiliki peran penting bagi pelaku usaha, termasuk kalangan UMKM di Kota dan Kabupaten Bogor.

DAIFEST 2026 Sediakan 75 Hadiah untuk Konsumen

Di tengah membaiknya pasar otomotif, Astra Daihatsu kembali menggelar program promosi nasional Daihatsu Festival (DAIFEST) 2026. Program yang telah memasuki penyelenggaraan tahun kelima sejak dimulai pada 2022 tersebut berlangsung mulai November 2026 hingga Januari 2027.

Dalam program ini, Daihatsu menyediakan total 75 hadiah bagi pelanggan yang melakukan pembelian kendaraan selama periode promosi.