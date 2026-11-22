RADAR BOGOR – Munculnya tetesan cairan berwarna kehijauan di bawah mesin motor sport jangan dianggap sebagai masalah sepele.

Kondisi tersebut bisa menjadi indikasi kebocoran pada sistem pendingin radiator yang apabila dibiarkan berpotensi menyebabkan mesin mengalami overheat.

Kebocoran coolant ini cukup sering ditemukan pada motor sport dengan sistem pendingin cairan, seperti Yamaha Vixion dan Honda CB150R.

Advertisement Banyak pemilik motor biasanya menduga kerusakan berasal dari selang radiator yang sobek atau klem pengikat yang mulai longgar.

Namun, penyebabnya ternyata bisa berasal dari komponen lain, yakni pipa sambungan bypass radiator yang mengalami korosi.

Karat yang muncul pada permukaan pipa logam secara perlahan dapat mengikis material hingga menimbulkan lubang-lubang kecil.

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Akibatnya, cairan pendingin keluar melalui celah tersebut ketika sistem radiator bekerja.

Jika tidak segera ditangani, volume coolant akan terus berkurang dan kemampuan mesin dalam menjaga suhu ideal bisa terganggu.

Melalui kanal YouTube KAKEX Chanel, dibagikan tutorial memperbaiki pipa bypass radiator motor sport yang sudah keropos.

Menariknya, metode tersebut memanfaatkan pipa berbahan kuningan sebagai pengganti komponen bawaan pabrik yang rusak.