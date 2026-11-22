RADAR BOGOR – Penggantian coolant mobil tidak boleh dilakukan sembarangan.

Meski terlihat seperti perawatan sederhana, kesalahan dalam memilih coolant atau cairan pendingin hingga proses pengisian dapat mengganggu kinerja sistem pendingin mesin.

Jika dibiarkan, kondisi tersebut berisiko menyebabkan mesin mengalami overheat hingga merusak sejumlah komponen penting kendaraan.

Advertisement Mengacu pada panduan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, terdapat beberapa kesalahan yang sering dilakukan pemilik mobil ketika mengganti coolant.

Salah satunya mencampurkan cairan pendingin dari jenis atau merek berbeda tanpa terlebih dahulu memastikan kesesuaian spesifikasinya.

Warna coolant yang terlihat sama juga tidak bisa dijadikan patokan bahwa kedua cairan tersebut memiliki kandungan dan formulasi serupa.

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Mencampurkan coolant yang tidak kompatibel berpotensi menimbulkan reaksi kimia, endapan, bahkan lumpur yang dapat menghambat sirkulasi cairan pendingin.

Kesalahan lainnya adalah menggunakan air keran sebagai pengganti atau campuran coolant.

Kandungan mineral di dalam air keran dapat meninggalkan kerak pada saluran pendingin.

Dalam jangka panjang, penumpukan kerak tersebut berpotensi mengganggu proses pelepasan panas dan menurunkan efektivitas sistem pendingin mesin.