RADAR BOGOR – Mitsubishi L300 dikenal sebagai mobil pikap tangguh yang identik dengan kendaraan niaga dan aktivitas mengangkut barang.

Namun, kesan tersebut berubah drastis setelah Mitsubishi L300 milik kreator otomotif Ridwan Hanif menjalani proses restorasi panjang.

Setelah terbengkalai selama lebih dari dua tahun, pikap yang dijuluki Elsa itu kini berhasil menyelesaikan pengerjaan bodi dengan tampilan lebih elegan, bersih, dan mengilap.

Advertisement Proses restorasi Mitsubishi L300 tersebut diperlihatkan melalui kanal YouTube Ridwan Hanif.

Menariknya, pengerjaan dilakukan di Bengkel Titanium Semarang milik Deni. Bengkel ini dikenal menangani perbaikan bodi dan pengecatan berbagai kendaraan dari merek premium maupun mobil keluaran terbaru.

Sejumlah merek yang biasa ditangani bengkel tersebut di antaranya Mercedes-Benz, BMW, Mazda, Hyundai, hingga produsen otomotif asal China seperti BYD, Chery, Aion, dan Geely.

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Karena itu, pengerjaan L300 yang identik dengan kendaraan pekerja tersebut menjadi proyek tersendiri yang menarik perhatian.

Apalagi, proses peremajaannya dilakukan melalui tahapan cukup detail untuk menghasilkan tampilan bodi yang benar-benar maksimal.

Tahap awal dimulai dengan mengerjakan kembali permukaan bodi melalui teknik tatas atau pengamplasan ulang.

Setelah itu, bagian yang membutuhkan perbaikan dirapikan menggunakan dempul Alfagloss, kemudian dilapisi epoxy sebelum memasuki proses pengecatan secara menyeluruh.