RADAR BOGOR – Persaingan motor naked kelas menengah semakin menarik dengan kehadiran QJMotor SRK 421 Naked.

Diperkenalkan dalam ajang EICMA 2026, motor terbaru asal China ini menawarkan kombinasi mesin empat silinder segaris berkapasitas 421 cc, tenaga mencapai 77,5 PS, serta komponen kaki-kaki dari merek ternama.

Mengutip kanal YouTube @ScChannelBG, QJMotor SRK 421 Naked dikembangkan menggunakan basis platform SRK 421 RR.

Advertisement Namun, berbeda dengan saudaranya yang mengusung desain motor sport berbalut fairing penuh, versi Naked tampil dengan konsep roadster yang lebih terbuka dan agresif.

Meski mengalami perubahan pada desain bodi, karakter mesin berperforma tinggi tetap menjadi keunggulan utama motor ini.

Kehadiran konfigurasi empat silinder juga menjadi pembeda di tengah pasar naked bike kelas menengah yang masih banyak didominasi mesin satu maupun dua silinder.

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Mesin 421 cc Empat Silinder Menghasilkan Tenaga 77,5 PS

Sektor dapur pacu menjadi salah satu daya tarik terbesar QJMotor SRK 421 Naked.

Motor ini dibekali mesin empat silinder segaris berkapasitas 421 cc dengan teknologi DOHC 16 katup dan sistem pendingin cairan.

Konfigurasi tersebut mampu memuntahkan tenaga maksimum sebesar 57 kW atau setara 77,5 PS pada putaran mesin 14.000 rpm. Adapun torsi puncaknya mencapai 39 Nm pada 13.000 rpm.

Tenaga mesin disalurkan melalui transmisi manual enam percepatan dengan sistem penggerak rantai.