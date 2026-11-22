RADAR BOGOR – Suzuki Satria F150 yang mendadak sulit dihidupkan atau kerap mati saat dikendarai jangan langsung dicurigai mengalami kerusakan busi maupun karburator.

Ada komponen lain yang kerap luput dari pemeriksaan, yakni paking karet penutup kepala silinder yang mengalami kebocoran sehingga oli mesin masuk ke rongga busi.

Kondisi tersebut dapat mengganggu kinerja sistem pengapian. Sebab, pelumas yang menggenangi lubang busi berpotensi merembes hingga bagian cop busi dan memicu kebocoran arus tegangan tinggi.

Advertisement Dampaknya, percikan api menjadi tidak optimal dan proses pembakaran di dalam ruang mesin ikut terganggu.

Persoalan ini diperlihatkan dalam penanganan Suzuki Satria F150 yang dibagikan melalui kanal YouTube Dylan Chiky.

Berdasarkan penjelasan dalam tayangan tersebut, kebocoran oli berkaitan dengan kondisi paking karet penutup kepala silinder serta saluran pernapasan mesin yang tidak berfungsi optimal.

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Berikut sejumlah penyebab, gejala, dan langkah penanganan kebocoran oli pada lubang busi Suzuki Satria F150.

1. Mesin Sulit Distarter hingga Mati Mendadak

Salah satu tanda awal gangguan ini adalah mesin yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dihidupkan.

Pengendara terkadang harus berulang kali menggunakan kick starter atau menekan tombol starter sampai mesin berhasil menyala.

Persoalan belum tentu selesai setelah mesin hidup. Putaran mesin bisa terasa tidak stabil, tersendat, bahkan mengalami brebet ketika berada pada putaran rendah.