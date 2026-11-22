RADAR BOGOR – Kebiasaan memanaskan mobil matic dalam waktu lama sebelum digunakan ternyata tidak selalu memberikan manfaat bagi kendaraan.

Pada mobil matic keluaran modern yang sudah dilengkapi teknologi injeksi dan sistem kontrol elektronik, proses penyesuaian kerja mesin berlangsung secara otomatis sejak kendaraan dinyalakan.



Karena itu, membiarkan mesin mobil matic menyala dalam kondisi diam selama berpuluh-puluh menit justru berpotensi memboroskan bahan bakar tanpa memberikan manfaat berarti.

Pemilik mobil juga perlu menghindari sejumlah kebiasaan lain, seperti langsung menginjak pedal gas dalam-dalam setelah mesin hidup atau berulang kali memindahkan tuas transmisi dari posisi P ke D ketika kendaraan tidak bergerak.



Berdasarkan penjelasan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, terdapat cara yang lebih tepat untuk mempersiapkan mobil matic sebelum digunakan.

Advertisement Pengendara cukup menyalakan mesin, memberikan waktu singkat agar oli bersirkulasi, kemudian mulai berkendara dengan kecepatan dan putaran mesin yang wajar.

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Pada beberapa menit pertama perjalanan, pengemudi sebaiknya tidak melakukan akselerasi secara mendadak, memacu mesin pada putaran tinggi, maupun memberikan beban berat ketika temperatur mesin masih belum mencapai kondisi kerja optimal.



Berikut beberapa kebiasaan yang perlu diperhatikan saat memanaskan mobil matic agar performa kendaraan tetap terjaga.

1. Hindari Memanaskan Mesin Terlalu Lama dalam Kondisi Diam

Advertisement Banyak pemilik mobil masih beranggapan bahwa mesin harus dibiarkan menyala cukup lama sebelum kendaraan dijalankan.

Padahal, mobil modern dengan teknologi injeksi sudah dilengkapi sistem elektronik yang mampu mengatur kebutuhan bahan bakar dan putaran mesin secara otomatis ketika pertama kali dihidupkan.



Sistem tersebut bekerja menyesuaikan berbagai parameter mesin sehingga tidak diperlukan waktu pemanasan terlalu panjang seperti pada kendaraan dengan teknologi yang lebih lama.



Membiarkan mobil menyala terlalu lama tanpa bergerak justru membuat bahan bakar terpakai meskipun kendaraan tidak digunakan.

Karena itu, setelah mesin hidup dan mendapatkan jeda singkat untuk proses sirkulasi oli, mobil dapat mulai dijalankan secara perlahan.

2. Jangan Langsung Menginjak Pedal Gas Dalam-Dalam

Kesalahan lain yang perlu dihindari adalah menggeber mesin sesaat setelah mobil dinyalakan.

Tindakan tersebut membuat putaran mesin meningkat ketika seluruh komponen belum mencapai temperatur kerja yang ideal.



Saat kondisi mesin masih dingin, pengendara sebaiknya membiarkan sistem pelumasan bekerja terlebih dahulu.

Oli membutuhkan waktu untuk bersirkulasi dan melapisi berbagai komponen yang bergerak di dalam mesin.



Langsung memacu putaran mesin secara tinggi bukanlah cara yang tepat untuk mempercepat proses pemanasan. Sebaliknya, gunakan pedal gas secara halus ketika mulai menjalankan kendaraan.