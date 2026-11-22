RADAR BOGOR – Persaingan motor adventure kelas menengah semakin menarik setelah Hero MotoCorp memperkenalkan Hero Xpulse 450 di ajang EICMA 2026, Milan, Italia.

Motor adventure andalan terbaru pabrikan asal India ini hadir dengan mesin 421 cc, suspensi KYB, serta teknologi konektivitas modern yang menjadi daya tarik utamanya.

Xpulse 450 sekaligus menandai langkah baru Hero MotoCorp untuk memperluas persaingan di segmen motor adventure berkapasitas 400–450 cc.

Advertisement Dibandingkan keluarga Xpulse sebelumnya, model terbaru ini membawa peningkatan kapasitas mesin dan diposisikan sebagai produk flagship untuk kebutuhan petualangan.

Dikutip dari kanal YouTube @powerdriftofficial, Hero Xpulse 450 yang diperlihatkan di EICMA 2026 masih berstatus prototipe.

Advertisement Artinya, pabrikan belum mengungkap seluruh spesifikasi final, termasuk bobot kendaraan, harga jual, hingga kepastian tanggal peluncuran resminya.

Meski demikian, sejumlah spesifikasi utama sudah mulai terungkap. Mulai dari performa mesin, perangkat suspensi, hingga fitur teknologi yang disiapkan untuk menunjang perjalanan jarak jauh dan aktivitas berkendara di berbagai medan.

Mesin 421 Cc Menghasilkan Tenaga 46,6 HP

Sektor dapur pacu menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan Hero Xpulse 450.

Motor ini mengandalkan mesin satu silinder berkapasitas 421 cc dengan sistem pendingin cairan dan konfigurasi DOHC empat katup.

Berdasarkan spesifikasi yang diumumkan Hero MotoCorp, mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 34,3 kW atau setara 46,6 HP pada putaran 9.100 rpm.