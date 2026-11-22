RADAR BOGOR – Toyota Land Cruiser 100 bermesin diesel masih memiliki daya tarik kuat di pasar mobil bekas Indonesia.

SUV legendaris yang dikenal tangguh melibas berbagai medan ini bahkan masih diburu pencinta otomotif, meskipun usianya sudah lebih dari dua dekade.

Salah satu unit yang menarik perhatian adalah Toyota Land Cruiser 100 keluaran 2001 dengan warna putih orisinal pabrik.

Advertisement Mobil tipe Limited spesifikasi Jepang tersebut ditawarkan dengan harga Rp575 juta dan masih terbuka untuk negosiasi.

Mengutip ulasan kanal YouTube Benz Spencer Hoky, unit milik Afdal asal Padang ini bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang ingin memiliki Land Cruiser 100 tanpa harus mengeluarkan dana mendekati Rp1 miliar.

Selain untuk kendaraan harian dan petualangan, kondisinya juga cukup menarik dijadikan basis proyek modifikasi.

Advertisement Meski demikian, mobil ini memiliki konfigurasi fitur yang berbeda dari sejumlah varian Land Cruiser 100 lainnya.

Beberapa kelengkapan yang tidak tersedia antara lain suspensi udara atau air suspension, coolbox pada konsol tengah, pengaturan kursi elektrik, serta setir dengan pengaturan elektrik.

Bagian atapnya juga belum dilengkapi sunroof. Sementara untuk kapasitas bahan bakar, unit ini hanya menggunakan satu tangki, tidak seperti varian Sahara yang dikenal memiliki dua tangki.

Spesifikasi Limited Jepang, Fitur Lebih Sederhana

Perbedaan kelengkapan pada Toyota Land Cruiser 100 merupakan hal yang cukup umum, terutama pada unit yang masuk ke Indonesia melalui importir umum sekitar 2001 hingga 2002.