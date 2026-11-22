RADAR BOGOR – Penggunaan kopling manual pada motor sport bisa menjadi tantangan tersendiri ketika harus menghadapi kemacetan panjang. Tarikan tuas yang berat berpotensi membuat jari cepat lelah.

Selain itu, penurunan gigi secara tiba-tiba juga dapat memicu roda belakang kehilangan traksi akibat efek pengereman mesin.

Salah satu teknologi yang dapat membantu mengatasi persoalan tersebut adalah Assist and Slipper Clutch.

Advertisement Fitur yang telah digunakan pada Yamaha R15 ini juga mulai dilirik pemilik motor sport lain, termasuk pengguna Yamaha Vixion yang ingin meningkatkan kenyamanan berkendara.

Teknologi assist dirancang untuk membuat tarikan tuas kopling lebih ringan. Dengan demikian, pengendara tidak perlu mengerahkan tenaga berlebih ketika menarik kopling saat berpindah gigi.

Adapun mekanisme slipper berfungsi meredam torsi balik mesin ketika motor mengalami deselerasi atau pengendara menurunkan gigi dengan cepat.

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Kanal YouTube wong motor membagikan tutorial pemasangan Assist and Slipper Clutch Yamaha R15 pada Yamaha Vixion.

Pembahasan tersebut mencakup prinsip kerja sistem, komponen yang perlu diperhatikan, hingga urutan perakitan supaya mekanisme kopling dapat berfungsi dengan baik.

1. Keunggulan Assist and Slipper Clutch untuk Motor Sport

Assist and Slipper Clutch menawarkan dua fungsi utama yang berkaitan dengan kenyamanan pengendara dan kestabilan kendaraan.

Fungsi assist membantu mengurangi beban tarikan handel kopling sehingga tangan tidak mudah mengalami kelelahan, khususnya ketika motor digunakan di tengah lalu lintas padat.