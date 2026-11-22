RADAR BOGOR – Kerusakan mobil tidak selalu berawal dari masalah besar pada komponen mesin.

Sejumlah gangguan serius justru dapat dipicu oleh kebiasaan perawatan yang kurang tepat, mulai dari membiarkan cairan kendaraan berkurang, mengabaikan kebocoran, hingga tetap berkendara ketika lampu peringatan menyala.

Padahal, menjaga kondisi mobil agar tetap prima dalam jangka panjang membutuhkan perhatian terhadap sejumlah hal mendasar.

Advertisement Pemeriksaan rutin dan respons cepat terhadap gejala kerusakan dapat membantu memperpanjang usia pakai kendaraan sekaligus menghindari biaya perbaikan yang tidak sedikit.

Berdasarkan ulasan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, salah satu hal yang paling penting adalah tidak mengabaikan lampu indikator tekanan oli berwarna merah ketika mesin sedang menyala.

Indikator tersebut menjadi peringatan bahwa tekanan oli mesin tidak mencukupi. Jika kendaraan tetap dipaksa beroperasi dalam kondisi tersebut, risiko kerusakan serius pada mesin dapat meningkat dalam waktu singkat.

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Ketika lampu indikator tekanan oli menyala, pengemudi sebaiknya segera menepi di tempat aman dan mematikan mesin.

Selanjutnya, periksa level oli dengan mengikuti petunjuk dalam buku manual kendaraan. Hindari menghidupkan mesin berulang kali apabila penyebab masalah belum diketahui.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah memeriksa kondisi berbagai cairan kendaraan secara berkala.

Pemeriksaan perlu mencakup oli mesin, oli transmisi, minyak rem, hingga coolant atau cairan pendingin radiator.