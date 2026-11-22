RADAR BOGOR — Persaingan motor naked kelas menengah diperkirakan semakin ramai pada 2027.

Pabrikan asal Italia, Moto Morini, bersiap memasarkan Corsaro 750 setelah model tersebut beberapa kali mengalami perubahan jadwal sejak pertama kali diperkenalkan.

Dikutip dari kanal YouTube @ScChannelBG, Moto Morini menargetkan motor ini mulai tersedia di jaringan dealer pada 2027.

Advertisement Corsaro 750 hadir dengan karakter yang cukup berbeda dibandingkan sejumlah pesaingnya di segmen yang sama.

Ketika banyak motor naked kelas menengah mengandalkan mesin parallel-twin, Corsaro 750 justru menggunakan konfigurasi V-Twin dengan sudut 90 derajat dan kapasitas 749 cc.

Keunikan lainnya terletak pada penggunaan teknologi counter-rotating crankshaft. Sistem ini membuat poros engkol berputar berlawanan arah dengan roda.

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Rancangannya bertujuan mengurangi sebagian efek gaya giroskopis sehingga motor diharapkan lebih mudah dikendalikan ketika bermanuver.

Mesin V-Twin 749 cc Hasilkan Tenaga 96 HP

Moto Morini Corsaro 750 dibekali mesin dua silinder V-Twin 90 derajat berkapasitas 749 cc.

Jantung pacu tersebut sudah menggunakan sistem pendingin cairan untuk membantu menjaga temperatur kerja mesin.

Dari sektor performa, mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimum 96 HP atau setara sekitar 70 kW pada putaran 9.500 rpm. Adapun torsi puncaknya mencapai 74 Nm yang tersedia pada 7.000 rpm.