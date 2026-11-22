RADAR BOGOR – Suzuki XL7 Zeta keluaran 2024 yang awalnya dibeli sebagai kendaraan keluarga kini memiliki penampilan jauh berbeda.

Mobil Suzuki XL7 Zeta milik Rizki tersebut mengalami modifikasi besar-besaran dengan mengusung konsep clean elegant dan gaya ceper ekstrem, tetapi tetap diupayakan nyaman untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Transformasi kendaraan yang dibeli dalam kondisi baru pada 2024 dengan harga sekitar Rp230 jutaan itu diulas melalui kanal YouTube Dedi Ananta Ramadhan.

Advertisement Ketertarikan Rizki terhadap mobil-mobil modifikasi yang sering dijumpainya di jalan, ditambah pergaulan di komunitas otomotif, menjadi awal keputusannya mengubah tampilan Suzuki XL7 tersebut.

Proses modifikasi yang dijalani bukan pekerjaan singkat. Dibutuhkan riset, kesabaran dalam menjalani bongkar pasang, serta biaya yang cukup besar.

Hingga mencapai tampilan seperti sekarang, dana yang dikeluarkan diperkirakan sekitar Rp80 jutaan.

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Angkanya bahkan hampir menyentuh Rp100 juta jika seluruh komponen yang pernah digunakan dan kemudian diganti turut diperhitungkan.

Konsep clean look menjadi identitas utama modifikasi Suzuki XL7 Zeta ini. Salah satu perubahan paling terlihat adalah pengecatan ulang seluruh bagian over fender dan panel bodi bawah yang semula berwarna hitam serta abu-abu.

Kini, bagian tersebut dibuat senada dengan warna bodi utama sehingga menghasilkan tampilan yang lebih bersih, halus, dan menyatu.

Kesan minimalis juga diperkuat dengan menghilangkan sejumlah komponen eksterior.