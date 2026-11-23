RADAR BOGOR – BYD TiTAN 7 DM menjadi salah satu SUV elektrifikasi yang menarik perhatian di ajang GAIKINDO Auto Week 2026.

Hadir dengan teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), BYD TiTAN 7 DM berkapasitas tujuh penumpang ini, menawarkan kombinasi performa mesin turbo, kemampuan berkendara listrik, serta beragam fitur modern dengan harga mulai Rp639 juta.

Menariknya, BYD TiTAN 7 DM tidak hanya mengandalkan desain tangguh dan teknologi elektrifikasi.

Advertisement BYD juga menyematkan berbagai pilihan mode berkendara, fitur pemantauan kondisi sekitar kendaraan, hingga sejumlah fasilitas yang terbilang unik untuk mobil di kelasnya.

Salah satu fitur yang cukup menarik adalah pilihan mode berkendara yang tersedia melalui layar infotainment di bagian tengah.

Pengemudi dapat memilih berbagai pengaturan sesuai kondisi jalan, termasuk Snow, Sand, Mud, Mountain, hingga Race.

Advertisement Baca Juga: Jangan Asal Beri Kopi ke Anak! Ini Batas Usia dan Efek Kafein bagi Tubuh

Lantas, seperti apa pengalaman berkendara dan kelengkapan fitur BYD TiTAN 7 DM? Berikut ulasan yang dirangkum dari kanal YouTube AutonetMagz.

Desain Eksterior BYD TiTAN 7 DM, SUV Bongsor dengan Tampilan Tangguh

Dari bagian depan, BYD TiTAN 7 DM mengusung bahasa desain khas pabrikan asal China tersebut.

Meski memiliki tampilan grille tertutup, bagian depan mobil sudah dilengkapi kamera untuk membantu pengemudi memantau kondisi di sekitar kendaraan.

Pada bagian bumper bawah, terdapat empat titik sensor parkir yang mendukung kemudahan saat memarkirkan mobil.