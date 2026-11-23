RADAR BOGOR – Suzuki kembali meramaikan pasar skuter matic premium di Indonesia dengan menghadirkan Suzuki Burgman Street terbaru pada ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026.

Model Suzuki Burgman Street ini menawarkan peningkatan teknologi dan tampilan lebih modern dibandingkan Burgman Street 125 EX yang lebih dahulu dipasarkan.

Berstatus Completely Built Up (CBU) dari India, Suzuki Burgman Street terbaru dibekali sejumlah fitur unggulan, mulai dari panel instrumen TFT berwarna, sistem pengoperasian keyless, hingga desain lampu LED yang tampil lebih futuristis.

Advertisement Meski masih mengusung karakter skuter gambot khas India, Suzuki melakukan sejumlah penyesuaian agar tampilannya lebih sesuai dengan selera pasar global.

Salah satunya penggunaan pelek berukuran 12 inci pada roda depan dan belakang.

Dikutip dari ulasan kanal YouTube AutonetMagz, motor ini diposisikan sebagai model yang lebih premium dibandingkan Burgman Street 125 EX. Selain teknologi yang lebih lengkap, harga jualnya juga mengalami peningkatan.

Advertisement Suzuki Burgman Street terbaru dipasarkan dengan harga Rp30,9 juta on the road (OTR) Jakarta.

Konsumen yang melakukan pemesanan selama IMOS 2026 dijadwalkan menerima unit mulai Januari 2027.

Berikut ulasan mengenai desain, fitur, spesifikasi, hingga impresi Suzuki Burgman Street terbaru.

Desain Depan Suzuki Burgman Street Terbaru Tampil Lebih Modern

Dari sisi tampilan, bagian depan menjadi salah satu daya tarik utama Suzuki Burgman Street terbaru.