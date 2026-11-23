RADAR BOGOR – Mobil berdesain wagon umumnya dibanderol dengan harga relatif tinggi. Namun, ada satu model lawas yang menawarkan tampilan menyerupai wagon dengan harga lebih terjangkau. Mobil itu adalah Mazda Vantrend.

Mazda Vantrend kini bisa ditemukan di pasar mobil bekas dengan harga mulai belasan juta rupiah.

Meski memiliki bentuk seperti wagon, Mazda Vantrend sebenarnya bukanlah mobil penumpang jenis tersebut.

Advertisement Kendaraan ini merupakan mobil barang atau angkutan niaga yang dirancang dengan bentuk memanjang. Menariknya, kenyamanan berkendaranya disebut menyerupai sedan.

Seperti diulas kanal YouTube Wahyu Ekoo, Mazda Vantrend memiliki perjalanan sejarah yang cukup unik.

Kehadirannya tidak terlepas dari proyek Mazda bersama Indomobil Group pada awal 1990-an.

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Saat itu, keduanya mengembangkan kendaraan bernama Mobil Rakyat 90 atau MR90.

Mobil tersebut dibuat untuk menghadirkan alternatif kendaraan keluarga dengan harga lebih terjangkau.

Namun, ketika diluncurkan pada 1990, MR90 masih dikenakan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 30 persen karena masuk dalam kategori sedan. Akibatnya, harga jual kendaraan tersebut masih tergolong mahal.

Untuk menyiasati persoalan tersebut, pada 1993 kemudian diperkenalkan Mazda Vantrend dengan bentuk bodi yang lebih panjang.