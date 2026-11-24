RADAR BOGOR – Pernah melihat jarum RPM mobil menunjukkan angka 1.000 hingga 1.200 saat mesin baru dinyalakan?

Kondisi RPM ini kerap membuat pemilik kendaraan bertanya-tanya, apakah putaran mesin yang lebih tinggi dari biasanya merupakan tanda kerusakan atau justru hal yang normal.

Ternyata, kenaikan putaran mesin atau RPM ketika mobil pertama kali dihidupkan, terutama saat suhu mesin masih dingin, merupakan kondisi yang umumnya normal.

Advertisement Hal tersebut merupakan bagian dari sistem kerja mesin yang dirancang pabrikan untuk membantu mencapai suhu operasional ideal.

Mengutip panduan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, peningkatan RPM ketika mesin masih dingin memiliki fungsi penting dalam proses pemanasan.

Putaran mesin yang lebih tinggi membantu mempercepat tercapainya suhu kerja sekaligus memperlancar sirkulasi oli pelumas ke berbagai komponen mesin.

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Dengan sirkulasi oli yang optimal, pelumasan pada bagian-bagian mesin dapat berlangsung lebih baik sehingga risiko gesekan antarkomponen bisa diminimalkan.

Setelah mesin menyala selama beberapa waktu dan temperaturnya mulai mencapai kondisi kerja normal, putaran RPM biasanya akan turun secara bertahap menuju posisi idle atau langsam.

Pada kondisi tersebut, RPM mobil umumnya berada di bawah 1.000 putaran per menit, dengan kisaran normal sekitar 500 hingga 800 RPM.

Penurunannya berlangsung secara bertahap dan ditandai dengan putaran mesin yang stabil.