RADAR BOGOR – Pasar mobil keluarga premium di Indonesia kedatangan penantang baru yang menawarkan perpaduan kemewahan, teknologi elektrifikasi, dan performa bertenaga.

GWM WEY G9 Hi4 hadir sebagai MPV mewah dengan teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang siap bersaing dengan Toyota Alphard hingga sejumlah MPV listrik premium seperti Denza D9, Maxus Mifa 9, dan XPeng X9.

Berbeda dari kompetitornya yang mengandalkan teknologi hybrid konvensional maupun tenaga listrik sepenuhnya, GWM WEY G9 Hi4 menggabungkan mesin bensin dengan motor listrik yang baterainya dapat diisi ulang melalui sumber listrik eksternal.

Advertisement Berdasarkan ulasan perdana kanal YouTube Motomobi, teknologi tersebut menawarkan fleksibilitas bagi konsumen kelas eksekutif yang menginginkan pengalaman berkendara mobil listrik tanpa khawatir kehabisan daya ketika melakukan perjalanan jarak jauh.

Dengan harga yang berada di atas Rp1 miliar, mobil keluarga asal China ini tidak hanya menawarkan kemewahan kabin, tetapi juga kemampuan pengisian daya listrik cepat dan kemudahan pengisian bahan bakar bensin.

Dari sisi eksterior, GWM WEY G9 Hi4 tampil dengan desain elegan dan berkarakter.

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Bagian depan didominasi gril berukuran besar yang mengambil inspirasi dari filosofi air terjun.

Khusus untuk konsumen Indonesia, lis bagian atas bemper menggunakan warna senada dengan bodi, kemudian dipadukan aksen dark chrome dan satin chrome untuk menciptakan kesan premium tanpa terlihat terlalu mencolok.

Sistem pencahayaannya sudah menggunakan lampu proyektor LED. Identitas kendaraan juga diperkuat melalui emblem khas WEY yang berasal dari nama pendiri perusahaan.

Memiliki panjang bodi sekitar lima meter dan wheelbase mencapai tiga meter, GWM WEY G9 Hi4 berdiri di atas velg berukuran 18 inci yang dibalut ban Michelin 245/50.