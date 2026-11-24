RADAR BOGOR – Pilihan motor roadster premium di Indonesia semakin bertambah dengan kehadiran Royal Enfield Guerrilla Apex 450.

Mengusung tampilan lebih agresif dibandingkan versi standar, Royal Enfield Guerrilla Apex 45 menawarkan sejumlah penyempurnaan pada sektor ergonomi, kaki-kaki, hingga detail desain yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara lebih sporty.

Royal Enfield memperkenalkan Guerrilla Apex 450 kepada konsumen Indonesia dalam ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 yang digelar di ICE BSD, Tangerang.

Advertisement Dikutip dari ulasan kanal YouTube @AutonetMagz, Guerrilla Apex 450 merupakan pengembangan dari Guerrilla 450 reguler.

Salah satu perubahan paling signifikan terlihat pada posisi setang yang kini dibuat lebih rendah sehingga menghasilkan postur berkendara lebih menunduk.

Untuk pasar otomotif Indonesia, Royal Enfield membanderol motor roadster tersebut dengan harga Rp147,8 juta.

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Kehadirannya menyasar penggemar sepeda motor kelas menengah yang menginginkan perpaduan desain klasik modern dengan karakter berkendara lebih dinamis.

Setang Lebih Rendah, Ergonomi Dibuat Lebih Agresif

Perbedaan utama Royal Enfield Guerrilla Apex 450 dibandingkan varian standar terletak pada sektor kemudi.

Motor ini menggunakan setang berbahan aluminium dengan posisi pemasangan lebih rendah.

Konfigurasi tersebut membuat tubuh pengendara sedikit lebih condong ke depan ketika berada di atas motor.