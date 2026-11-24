RADAR BOGOR – Pengguna sepeda motor dua tak perlu lebih berhati-hati ketika memacu kendaraannya, terutama saat melakukan perjalanan jarak jauh.

Kebiasaan menahan gas penuh dalam waktu lama hingga kurang memperhatikan suplai oli samping bisa meningkatkan risiko mesin motor dua tak mengalami panas berlebih atau overheat, yang berujung pada piston macet alias ngejim.

Kondisi tersebut tidak hanya membuat tenaga motor dua tak mendadak hilang, tetapi juga berpotensi menyebabkan roda belakang terkunci ketika kendaraan sedang melaju.

Advertisement Situasi ini tentu berbahaya karena dapat membuat pengendara kehilangan kendali.

Risiko mesin ngejim dapat terjadi pada berbagai motor dua tak, mulai dari Yamaha RX-King, Yamaha F1ZR, hingga Kawasaki Ninja 150.

Salah satu penyebabnya berkaitan dengan karakter sistem pelumasan mesin dua tak yang berbeda dari mesin empat tak.

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Pada mesin dua tak, pelumasan komponen internal mengandalkan oli samping yang masuk bersama campuran bahan bakar dan udara.

Apabila pasokan pelumas tidak mencukupi, gesekan antara piston dan dinding silinder atau liner akan meningkat.

Akibatnya, temperatur komponen mesin dapat melonjak. Dalam kondisi ekstrem, piston mengalami pemuaian berlebihan hingga celah antara piston dan dinding silinder tidak lagi mencukupi. Gesekan yang semakin besar berpotensi membuat piston macet.

Melalui kanal YouTube VINTAGE SENTINEL, dibagikan sejumlah panduan berkendara untuk mengurangi kemungkinan motor dua tak mengalami ngejim.