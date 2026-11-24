RADAR BOGOR – Kondisi aki menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kelancaran sistem kelistrikan mobil, terutama ketika menghidupkan mesin.

Karena itu, pemilik kendaraan yang masih menggunakan aki basah atau hybrid perlu memperhatikan volume air aki agar performanya tetap terjaga dan tidak cepat mengalami kerusakan.

Aki jenis ini masih banyak digunakan karena memiliki harga relatif terjangkau dan usia pakai yang cukup panjang apabila mendapatkan perawatan secara rutin.

Advertisement Salah satu langkah sederhana yang tidak boleh diabaikan adalah memeriksa ketinggian cairan elektrolit di setiap sel aki.

Mengutip panduan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, pengisian ulang cairan aki harus menggunakan air aki murni atau air demineralisasi, bukan air zuur yang digunakan untuk pengisian awal aki.

Penambahan cairan juga perlu memperhatikan kondisi kendaraan. Pemeriksaan dapat dilakukan ketika mesin dalam kondisi hangat, misalnya setelah mobil digunakan atau mesin dinyalakan kemudian didiamkan sejenak.

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Kondisi ini memungkinkan aki mendapatkan suplai pengisian dari alternator selama mesin bekerja.

Sebelum melakukan pengisian, buka tutup setiap sel aki secara perlahan. Setelah itu, tambahkan air aki murni hingga ketinggiannya berada di antara tanda batas bawah atau lower level dan batas atas atau upper level.

Pastikan cairan tidak melampaui garis maksimum karena pengisian yang terlalu penuh berisiko menyebabkan cairan elektrolit meluap ketika aki bekerja.

Periksa Indikator dan Kondisi Terminal Aki

Selain memperhatikan volume air aki, pemilik mobil juga perlu mengecek kondisi fisik komponen tersebut.