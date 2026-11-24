RADAR BOGOR – Honda Super Cub C125 mendapat penyegaran tampilan melalui kehadiran tiga pilihan warna baru yang diperkenalkan PT Astra Honda Motor (AHM) dalam ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026.

Motor bebek bergaya retro premium ini tetap mengusung desain legendaris keluarga Super Cub, tetapi kini hadir dengan pilihan warna yang semakin beragam.

Dikutip dari kanal YouTube @vomotor.xemaynhapkhau83, tiga warna anyar Honda Super Cub C125 itu terdiri dari Premium Silver Metallic, Matte Axis Grey Metallic, dan Pearl Smoky Grey.

Advertisement Salah satu warna yang turut diperlihatkan Honda dalam pameran IMOS 2026 adalah Pearl Smoky Grey.

Penyegaran kali ini memang lebih menitikberatkan pada sektor eksterior. AHM tidak melakukan perubahan pada bagian mesin maupun spesifikasi teknis lainnya sehingga karakter dan performa Honda Super Cub C125 masih sama seperti generasi sebelumnya.

Tiga Warna Baru Honda Super Cub C125, Tampil Makin Elegan

Advertisement Pilihan warna menjadi pembaruan utama yang ditawarkan Honda pada Super Cub C125 model terbaru.

Masing-masing warna membawa karakter tersendiri untuk memperkuat kesan klasik sekaligus premium.

Premium Silver Metallic memberikan tampilan perak yang terlihat elegan. Sementara itu, Matte Axis Grey Metallic menawarkan warna abu-abu dengan karakter doff yang lebih tegas.

Adapun Pearl Smoky Grey hadir dengan nuansa abu-abu yang kalem dan memberikan kesan mewah.

Dari segi desain, Honda tetap mempertahankan identitas khas Super Cub C125. Motor ini masih menggunakan siluet bodi ikonik berbentuk S-shape, lengkap dengan pelindung kaki serta desain sepatbor depan dan belakang yang membulat.