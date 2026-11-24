RADAR BOGOR – Pemilik Yamaha RX-King perlu memperhatikan kondisi pompa oli samping atau autolube agar mesin dua tak tetap mendapatkan pelumasan sesuai kebutuhan.

Setelan yang terlalu boros bisa membuat asap knalpot semakin tebal dan busi cepat berkerak.

Sebaliknya, debit oli samping yang terlalu sedikit berisiko memicu panas berlebih hingga menyebabkan piston macet.

Advertisement Pompa oli samping memiliki peran penting dalam menyalurkan pelumas ke komponen internal mesin berdasarkan kebutuhan putaran. Karena itu, pengaturan debitnya tidak boleh dilakukan sembarangan.

Melalui kanal YouTube DESAKU 48, dibagikan panduan penyetelan pompa oli samping Yamaha RX-King dengan memperhatikan angka penanda pada puli pompa serta ketegangan kabel penarik.

Lantas, bagaimana mengenali gejala kesalahan setelan dan mengatur autolube dengan benar? Berikut penjelasannya.

1. Kenali Gejala Setelan Oli Samping Terlalu Banyak atau Sedikit

Kesalahan dalam mengatur debit oli samping dapat menimbulkan masalah berbeda pada mesin Yamaha RX-King.

Jika pasokan oli terlalu banyak, asap yang keluar dari knalpot biasanya terlihat lebih pekat.

Selain itu, busi berpotensi lebih cepat dipenuhi kerak akibat sisa pembakaran sehingga proses pembakaran mesin tidak berlangsung optimal.

Gejala lainnya, mesin bisa terasa brebet dan lebih sulit dihidupkan. Kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan berkendara sekaligus memengaruhi performa motor.