RADAR BOGOR – Mengisi kendaraan dengan bahan bakar beroktan tinggi tidak otomatis membuat konsumsi BBM lebih hemat atau tenaga mesin meningkat drastis.

Pemilihan jenis BBM justru perlu disesuaikan dengan karakteristik mesin, terutama rasio kompresi dan rekomendasi yang ditetapkan pabrikan.

Selama ini, sebagian pengendara beranggapan bahwa semakin tinggi angka oktan pada BBM, semakin baik pula performa dan efisiensi kendaraan.

Advertisement Padahal, angka oktan menunjukkan kemampuan bahan bakar menahan tekanan dan panas sebelum terbakar dengan sendirinya atau mengalami knocking di ruang bakar.

Berdasarkan penjelasan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, kebutuhan angka oktan setiap kendaraan berbeda-beda.

Mesin dengan rasio kompresi tinggi membutuhkan bahan bakar yang memiliki ketahanan lebih baik terhadap pembakaran dini.

Sementara itu, mesin berkompresi rendah belum tentu mendapatkan keuntungan berarti ketika menggunakan BBM dengan oktan jauh lebih tinggi dari kebutuhan.

Angka Oktan BBM Berkaitan dengan Rasio Kompresi Mesin

Angka oktan atau Research Octane Number (RON) merupakan indikator ketahanan bahan bakar terhadap gejala knocking atau detonasi akibat pembakaran yang tidak terkendali di dalam ruang bakar.

Pada mesin dengan rasio kompresi tinggi, tekanan dan suhu campuran udara serta bahan bakar saat proses kompresi cenderung lebih besar.

Karena itu, mesin jenis ini membutuhkan bahan bakar dengan angka oktan yang sesuai agar pembakaran berlangsung sebagaimana mestinya.