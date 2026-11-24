RADAR BOGOR – Performa Kawasaki Ninja 150 yang mendadak melemah ketika putaran mesin melewati 7.000 RPM bisa menjadi tanda adanya gangguan pada sistem Super KIPS.

Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah katup buang yang sulit bergerak akibat tumpukan kerak karbon dari sisa pembakaran oli samping.

Endapan yang mengeras dapat menghambat kerja katup sehingga mekanisme pembukaan saluran buang tidak berjalan optimal.

Advertisement Akibatnya, tenaga mesin terasa tertahan meskipun pengendara sudah membuka gas cukup dalam.

Melalui kanal YouTube Sulemek Channel, dibagikan panduan membersihkan katup Super KIPS pada Kawasaki Ninja 150 agar mekanismenya kembali bergerak lancar.

Namun, proses ini harus dilakukan dengan cermat, terutama dalam menjaga agar serpihan kerak tidak masuk ke ruang liner silinder.

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Berikut sejumlah gejala, risiko, serta tahapan membersihkan katup Super KIPS yang perlu diperhatikan pemilik Kawasaki Ninja 150.

1. Kenali Gejala Super KIPS Macet karena Kerak Oli Samping

Salah satu tanda yang bisa dirasakan ketika katup Super KIPS bermasalah adalah tenaga motor yang tidak lagi terasa responsif pada putaran tinggi.

Saat jarum takometer melewati angka 7.000 RPM, tarikan Kawasaki Ninja 150 justru terasa berat atau tertahan. Padahal, posisi tuas gas sudah dibuka penuh.

Selain penurunan tenaga, terkadang muncul suara tidak normal dari area kover silinder head sebelah kanan.