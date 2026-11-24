RADAR BOGOR – Konsumen yang ingin beralih dari SUV diesel konvensional ke kendaraan dengan teknologi elektrifikasi kini memiliki pilihan baru.

BYD Titan 7 DM-i hadir sebagai SUV tujuh penumpang dengan teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), menawarkan performa besar, fitur premium, serta harga mulai Rp639 jutaan.

Kehadiran model ini turut meramaikan persaingan SUV bongsor di Indonesia, yang selama ini didominasi kendaraan ladder frame seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport.

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Mengutip ulasan kanal YouTube Ridwan Hanif, BYD Titan 7 DM-i ditawarkan dalam dua pilihan sistem penggerak.

Varian FWD dibanderol mulai Rp639 juta, sedangkan tipe tertinggi dengan penggerak AWD dipasarkan seharga Rp739 juta.

Advertisement Perbedaan harga Rp100 juta tersebut tidak sekadar berkaitan dengan sistem penggerak dan kemampuan mesin.

Kedua varian juga memiliki perbedaan pada kapasitas baterai, komponen kaki-kaki, serta sejumlah fitur kenyamanan dan teknologi di dalam kabin.

Desain Kekar dengan Dimensi Bodi Bongsor

Walaupun menggunakan konstruksi monokok, bukan sasis ladder frame seperti Fortuner dan Pajero Sport, tampilan BYD Titan 7 DM-i tetap memancarkan karakter SUV besar yang gagah.

Mobil ini memiliki panjang 5,146 meter, lebar 1,995 meter, dan tinggi mencapai 1,863 meter.