RADAR BOGOR – Persaingan motor sport kelas menengah semakin menarik setelah pabrikan asal Italia, Fantic, memperkenalkan versi produksi Imola 500 di ajang EICMA 2026.

Mengusung tampilan full fairing bernuansa balap, motor ini menawarkan kombinasi mesin satu silinder 463 cc, suspensi khusus racikan pabrikan, serta teknologi elektronik modern.

Mengutip kanal YouTube @MotoSpecXStudio, Fantic Imola 500 menjadi upaya pabrikan tersebut untuk masuk lebih jauh ke segmen sportbike berkapasitas 450–500 cc.

Advertisement Di tengah persaingan yang banyak diisi motor bermesin dua silinder, Fantic justru mempertahankan konfigurasi satu silinder untuk menghadirkan karakter berkendara yang sporty.

Motor ini direncanakan mulai tersedia di jaringan dealer resmi pada Mei 2027. Untuk konsumen di Italia, Fantic menetapkan harga sebesar 6.990 euro, termasuk pajak pertambahan nilai atau VAT.

Mesin 463 cc Satu Silinder Buatan Motori Minarelli

Advertisement Sumber tenaga Fantic Imola 500 berasal dari mesin MM460 berkapasitas 463 cc dengan konfigurasi satu silinder.

Jantung mekanis empat langkah ini sudah menggunakan sistem pendingin cairan, teknologi DOHC empat katup, serta mekanisme katup finger follower.

Pengembangan sekaligus produksi mesinnya ditangani Motori Minarelli. Unit tersebut juga telah disesuaikan dengan standar emisi Euro 5+.

Untuk sistem suplai bahan bakar, Fantic membekalinya dengan injeksi elektronik yang dipadukan throttle body Ride-by-Wire berdiameter 46 mm.

Karakter sportbike semakin diperkuat melalui penggunaan kopling basah multi-plate yang dilengkapi slipper clutch. Tenaga mesin kemudian disalurkan melalui transmisi manual enam percepatan.