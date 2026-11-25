RADAR BOGOR – Kondisi shockbreaker mobil yang mulai rusak kerap tidak disadari pengendara.

Padahal, shockbreaker ini memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan kendaraan, mengurangi guncangan, serta memastikan kenyamanan saat melintasi jalan berlubang, bergelombang, maupun permukaan yang tidak rata.

Jika shockbreaker mengalami kebocoran atau kemampuan redamnya menurun, pergerakan bodi mobil menjadi kurang terkendali.

Advertisement Akibatnya, kendaraan bisa terasa lebih limbung, terus bergoyang setelah melewati gundukan, hingga menimbulkan suara tidak normal pada bagian suspensi.

Berdasarkan penjelasan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, terdapat sejumlah indikasi awal yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi shockbreaker mobil, baik melalui pemeriksaan fisik maupun pengujian sederhana.

Tanda pertama dapat diketahui dengan melihat kondisi fisik shockbreaker. Perhatikan bagian batang dan sambungannya untuk memastikan tidak terdapat rembesan atau lelehan oli.

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Munculnya bekas oli pada area tersebut bisa menjadi indikasi adanya kebocoran yang menyebabkan kemampuan peredaman berkurang.

Selain pemeriksaan visual, kondisi shockbreaker juga dapat diketahui dengan menguji respons suspensi kendaraan. Caranya, tekan bagian bodi mobil, kemudian lepaskan dan amati gerakannya.

Pada shockbreaker yang masih berfungsi normal, ayunan bodi mobil umumnya dapat diredam dalam sekitar tiga kali pantulan atau kurang.

Sebaliknya, apabila kondisinya sudah melemah, bodi kendaraan cenderung terus memantul secara berlebihan.