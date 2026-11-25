RADAR BOGOR – Toyota Alphard generasi kedua keluaran 2012 ternyata masih bisa tampil modern dan mewah layaknya mobil keluaran terbaru.

Melalui proyek modifikasi menyeluruh, MPV premium tersebut berhasil diubah menyerupai Toyota Alphard Hybrid 2025, mulai dari desain eksterior, interior, hingga penambahan berbagai fitur modern.

Mengutip ulasan kanal YouTube Garudajaya Modifikasi, proyek restorasi sekaligus konversi ini dilakukan terhadap Toyota Alphard tipe G tahun 2012 dengan kode bodi ANH20.

Advertisement Mobil tersebut merupakan milik konsumen yang membawanya langsung dari Makassar untuk mendapatkan sentuhan peremajaan.

Sebelum menjalani proses modifikasi, kondisi kendaraan masih mempertahankan tampilan standar pabrikan.

Sejumlah bagian juga mulai menunjukkan faktor usia setelah digunakan lebih dari 10 tahun, seperti desain eksterior yang terlihat lawas, kondisi cat mulai kusam, serta interior yang membutuhkan pembenahan cukup banyak.

Advertisement Dari sisi biaya, modifikasi tersebut menjadi pilihan alternatif bagi pemilik yang ingin menikmati tampilan Alphard terbaru tanpa harus membeli unit baru.

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Pasalnya, harga Toyota Alphard generasi kedua di pasar mobil bekas memiliki selisih sangat besar dibandingkan Alphard Hybrid terbaru yang dibanderol sekitar Rp1,5 miliar.

Dengan anggaran modifikasi kelas menengah dan durasi pengerjaan kurang lebih satu setengah bulan, pemilik sudah bisa mendapatkan nuansa kemewahan generasi terbaru.

Cara ini juga berpotensi menghemat pengeluaran hingga ratusan juta rupiah dibandingkan membeli mobil baru.