RADAR BOGOR – Bajaj kembali menyegarkan motor sport fairing andalannya, Bajaj Pulsar RS200, untuk pasar India.

Model terbaru Bajaj Pulsar yang diluncurkan pada 20 November 2026 ini mendapatkan sejumlah peningkatan signifikan, terutama pada sektor teknologi dan fitur keselamatan.

Tak sekadar mendapatkan penyegaran tampilan, Bajaj Pulsar RS200 terbaru kini dibekali teknologi yang lebih modern.

Advertisement Mulai dari electronic throttle, traction control, beberapa mode berkendara, hingga quickshifter dua arah menjadi fitur baru yang membuat motor sport 200 cc ini semakin kompetitif.

Mengutip ulasan kanal YouTube @AUTOTRAVELTECH, Bajaj memasarkan Pulsar RS200 terbaru di India dengan harga 1,98 lakh rupee atau setara sekitar Rp37 jutaan berdasarkan nilai konversi mata uang.

Dilengkapi Quickshifter dan Traction Control

Advertisement Salah satu perubahan paling signifikan pada Bajaj Pulsar RS200 terbaru terletak pada perangkat elektroniknya.

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Motor ini kini menggunakan Electronic Throttle Body (ETB) atau sistem gas elektronik yang mengatur respons bukaan throttle melalui kontrol komputer.

Teknologi tersebut memungkinkan pengendara menikmati beberapa pilihan mode berkendara.

Selain itu, terdapat fitur traction control yang bertugas membantu menjaga cengkeraman ban belakang, terutama ketika pengendara melakukan akselerasi dan berpotensi mengalami kehilangan traksi.

Bajaj juga menghadirkan Sports Shifter yang memungkinkan perpindahan gigi dilakukan tanpa harus menarik tuas kopling. Fitur ini mendukung perpindahan gigi ke posisi lebih tinggi maupun lebih rendah.