RADAR BOGOR – Menyalakan AC mobil saat kendaraan berhenti memang bisa menjadi pilihan untuk menjaga suhu kabin tetap sejuk.

Namun, pengendara dan penumpang perlu memahami sejumlah risiko yang dapat muncul ketika terlalu lama berada di dalam kendaraan dengan kondisi mesin dan pendingin udara tetap menyala.

Kasus penumpang mengalami keracunan di dalam mobil sering kali dikaitkan dengan penggunaan AC atau dugaan kebocoran freon.

Advertisement Padahal, terdapat beberapa faktor lain yang perlu diwaspadai, terutama berkaitan dengan kualitas udara di dalam kabin dan kemungkinan masuknya gas berbahaya dari luar kendaraan.

Berdasarkan penjelasan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, terdapat tiga faktor utama yang perlu diperhatikan untuk mencegah risiko keracunan ketika mobil berhenti dalam kondisi AC menyala.

1. Penumpukan Karbon Dioksida di Dalam Kabin

Advertisement Faktor pertama berkaitan dengan penumpukan karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan dari proses pernapasan manusia.

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Kondisi ini berpotensi terjadi ketika jumlah penumpang cukup banyak, sementara pertukaran udara segar di dalam kabin sangat terbatas.

Apabila sirkulasi udara tidak berjalan optimal, konsentrasi karbon dioksida dapat meningkat.

Kondisi tersebut bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, seperti pusing, mual, hingga lemas.

Untuk mengurangi risiko tersebut, pengendara disarankan memperhatikan sistem sirkulasi udara kendaraan.