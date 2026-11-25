RADAR BOGOR – Pasar mobil listrik bekas mulai menawarkan pilihan menarik bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan elektrifikasi dengan anggaran lebih terjangkau.

Salah satunya BYD Dolphin Premium 2024 yang kini mulai dibanderol di kisaran Rp200 jutaan, jauh lebih murah dibandingkan harga barunya yang pernah menembus Rp400 jutaan.

Meski memiliki dimensi kompak untuk penggunaan perkotaan, mobil listrik hatchback ini menawarkan spesifikasi yang cukup mengesankan.

Advertisement Varian Premium dibekali motor listrik bertenaga hingga 204 HP, akselerasi 0-100 kilometer per jam sekitar 7 detik, serta kemampuan menjelajah hingga 470 kilometer berdasarkan standar NEDC.

Mengutip ulasan kanal YouTube Benz Spencer Hoky, unit BYD Dolphin Premium bekas yang dibahas memiliki jarak tempuh sekitar 30 ribu kilometer.

Dengan kondisi pemakaian tersebut, mobil listrik ini menjadi alternatif menarik karena menawarkan kombinasi performa tinggi, fitur lengkap, dan harga yang semakin kompetitif di pasar mobil bekas.

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Di Indonesia, BYD Dolphin dipasarkan dalam dua pilihan, yakni Dynamic dan Premium.

Sebagai varian tertinggi, tipe Premium memiliki sejumlah pembeda yang membuat tampilannya lebih mewah dan perlengkapannya lebih lengkap.

Eksterior BYD Dolphin Premium Tampil Modern dengan Panoramic Roof

BYD Dolphin Premium memiliki panjang bodi sekitar 4,29 meter sehingga dimensinya cukup ideal untuk menunjang mobilitas perkotaan.

Ukuran tersebut membuatnya relatif mudah digunakan di jalan sempit maupun ketika mencari tempat parkir.