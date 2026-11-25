RADAR BOGOR – Bajaj dikabarkan tengah mempersiapkan kebangkitan Pulsar 125 Neon untuk kembali meramaikan pasar sepeda motor India.

Kabar tersebut mencuat setelah sejumlah foto yang diduga menampilkan motor sport kompak itu beredar pada November 2026.

Kemunculan foto tersebut memunculkan spekulasi bahwa Bajaj akan menghidupkan kembali Pulsar 125 Neon sebagai pilihan paling ekonomis di jajaran keluarga Pulsar 125.

Advertisement Model ini sebelumnya dikenal sebagai varian dengan karakter sederhana dan harga yang lebih terjangkau.

Dikutip dari kanal YouTube @ChassisNumber9, tampilan motor dalam foto memperlihatkan desain klasik yang selama ini menjadi identitas Pulsar.

Sejumlah komponennya juga tampak masih mengadopsi model generasi terdahulu, tidak seperti Pulsar 125 terbaru yang telah memperoleh berbagai penyegaran.

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Meski foto-fotonya sudah beredar, Bajaj hingga kini belum menyampaikan konfirmasi resmi mengenai jadwal peluncuran ataupun spesifikasi akhir Pulsar 125 Neon versi terbaru.

Pertahankan Desain Klasik, Masih Gunakan Suspensi Belakang Ganda

Berdasarkan foto mata-mata atau spyshot yang dipublikasikan sejumlah media otomotif India, Bajaj Pulsar 125 Neon masih mengusung sejumlah elemen desain khas model sebelumnya.

Hal tersebut terlihat dari bentuk tangki bahan bakar, lampu depan yang dilengkapi bikini fairing, serta penggunaan jok model satu bagian.

Tampilan tersebut memperkuat kesan klasik yang menjadi ciri khas Pulsar generasi terdahulu.