RADAR BOGOR – Sirip radiator yang bengkok atau saling menempel dapat menjadi masalah bagi sistem pendinginan sepeda motor.

Meski kerusakannya terlihat kecil, kondisi tersebut berpotensi menghambat aliran udara dan mengurangi kemampuan radiator dalam melepaskan panas mesin.

Persoalan ini cukup sering dijumpai pada sejumlah motor sport, seperti Yamaha Vixion, Honda CB150R, hingga Kawasaki Ninja 150.

Advertisement Kisi-kisi radiator yang terbuat dari lembaran aluminium tipis memang mudah berubah bentuk ketika terkena benturan atau tekanan benda tertentu.

Padahal, sirip radiator memiliki peran penting dalam membantu memindahkan panas dari cairan pendingin menuju udara di sekitarnya ketika motor melaju.

Apabila celah antarsirip tertutup akibat terlipat, proses pelepasan panas tidak dapat berlangsung secara optimal.

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Kabar baiknya, sirip radiator yang penyok masih bisa dirapikan menggunakan perkakas sederhana.

Melalui kanal YouTube Bagecu chanel, diperlihatkan teknik meluruskan kisi-kisi radiator dengan memanfaatkan dua buah pendedel benang jahit pakaian.

Alat yang biasanya digunakan untuk membongkar jahitan tersebut ternyata dapat membantu mengembalikan posisi sirip aluminium.

1. Penyebab Kisi-Kisi Radiator Motor Sport Mudah Bengkok

Ada beberapa faktor yang dapat membuat sirip radiator mengalami kerusakan. Salah satu pemicu yang kerap terjadi adalah penggunaan mesin pencuci bertekanan tinggi atau steam saat membersihkan motor.