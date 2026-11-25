RADAR BOGOR – Kondisi ban menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keselamatan saat berkendara.

Karena itu, pengemudi disarankan tidak hanya memeriksa bahan bakar dan kondisi mesin sebelum bepergian, tetapi juga memastikan tekanan angin serta kondisi fisik ban berada dalam keadaan baik.

Ban dengan tekanan angin yang terlalu rendah maupun melebihi rekomendasi pabrikan dapat memengaruhi kenyamanan dan kestabilan kendaraan.

Advertisement Jika kondisi tersebut dibiarkan, risiko gangguan selama perjalanan, termasuk kerusakan hingga pecah ban, dapat meningkat.

Mengacu pada panduan teknis kanal YouTube Tips Otomotif Channel, pemeriksaan ban sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, baik pada roda depan maupun belakang, sebelum mobil digunakan untuk perjalanan.

Pengecekan juga perlu menjadi rutinitas berkala, setidaknya satu bulan sekali, termasuk bagi kendaraan yang lebih sering terparkir di garasi.

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Pasalnya, tekanan angin ban dapat berkurang secara perlahan seiring waktu. Penurunan tersebut bahkan bisa terjadi tanpa disertai kebocoran akibat benda tajam yang membuat ban langsung kempis.

Untuk mengetahui tekanan secara akurat, pemilik kendaraan dapat menggunakan alat pengukur tekanan ban atau tire pressure gauge.

Dengan alat ini, angka tekanan udara dalam ban bisa diketahui sehingga tidak hanya mengandalkan perkiraan atau tampilan fisik ban.

Periksa Tekanan Angin Sesuai Rekomendasi Pabrikan

Setiap mobil memiliki standar tekanan angin ban yang berbeda. Ketentuan tersebut disesuaikan dengan jenis kendaraan, ukuran ban, serta bobot muatan yang dibawa.