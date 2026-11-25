RADAR BOGOR – Pilihan SUV keluarga berkapasitas tujuh penumpang di Indonesia semakin beragam.

Di tengah dominasi mobil listrik dan plug-in hybrid asal Tiongkok, Geely justru menawarkan pendekatan berbeda melalui Okavango yang mengandalkan mesin bensin konvensional berteknologi turbo.

SUV tiga baris ini menyasar konsumen yang membutuhkan kendaraan keluarga dengan kabin lapang, tetapi belum ingin beralih ke teknologi elektrifikasi.

Advertisement Menariknya, Geely juga menawarkan potongan harga khusus untuk Okavango selama gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW).

Berdasarkan ulasan kanal YouTube AutonetMagz, kehadiran Geely Okavango sekaligus mematahkan anggapan bahwa pabrikan otomotif Tiongkok jarang menghadirkan SUV keluarga dengan konfigurasi tujuh tempat duduk.

Dari segi dimensi dan kisaran segmen harga, Okavango masuk ke kelas SUV tiga baris bermesin turbo.

Model ini berpotensi berhadapan dengan sejumlah kompetitor, salah satunya Mitsubishi Destinator.

Desain Eksterior Lebih Klasik, Didatangkan Utuh dari Malaysia

Berbeda dengan kecenderungan mobil Tiongkok terbaru yang mengedepankan tampilan futuristis, Geely Okavango justru membawa desain eksterior yang lebih sederhana dan konvensional.

Area depan menjadi salah satu bagian yang paling menonjol berkat penggunaan gril berukuran besar dengan bentuk oktagon.

Bilah-bilah krom vertikal menghiasi bagian tersebut dan dipadukan dengan lampu utama LED, daytime running light (DRL), serta kamera depan yang menjadi bagian dari sistem kamera 360 derajat.