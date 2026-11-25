RADAR BOGOR – Pengendara Honda Tiger 2000 maupun Megapro mungkin pernah merasakan motor tersentak ketika mulai berjalan.

Gejala tersebut biasanya muncul saat tuas kopling dilepaskan secara perlahan, tetapi tenaga mesin justru tersalurkan secara kasar sehingga motor terasa meloncat.

Kondisi ini sering dikaitkan dengan kampas kopling yang sudah menipis atau kabel kopling bermasalah.

Advertisement Namun, ada komponen lain yang juga perlu diperiksa, yakni susunan judder spring di dalam rumah kopling.

Pemasangan yang tidak sesuai posisi, bahkan melepas komponen tersebut, bisa memengaruhi kelembutan kerja kopling.

Melalui kanal YouTube SenaShare Channel, dibagikan penjelasan mengenai fungsi sekaligus tata cara pemasangan judder spring pada sistem kopling Honda Tiger.

Penempatan setiap plat peredam perlu diperhatikan agar proses penyaluran tenaga mesin tetap berlangsung halus dan nyaman.

1. Hentakan Kasar Saat Mulai Jalan Bisa Berasal dari Judder Spring

Gangguan pada judder spring dapat dikenali ketika motor mulai bergerak menggunakan gigi satu.

Saat tuas kopling dilepas sedikit demi sedikit, laju motor justru terasa tersentak dan tidak berjalan secara mulus.

Gejala tersebut tentu mengganggu pengendara ketika harus mengatur kecepatan rendah, terutama saat melintasi jalanan padat atau menghadapi kondisi lalu lintas yang mengharuskan motor berhenti dan kembali berjalan.